Secret Story 2024 - Cassandra prend du plaisir dans son rôle d'infiltrée

Cette semaine, les clans dans la Maison ont été chamboulés ! Cassandra et Zoé ont décidé de rejoindre Alexis et Cameron dans leur vote, de nommer... Charlène, une de leur amie dans l'aventure avec qui elle partageait le clan depuis le début. Mais cette dernière ne le sait pas, et les deux Habitantes comptent bien garder ça encore secret. Une place d'infiltrée dont Cassandra s'amuse beaucoup et est prête à nier jusqu'au bout !

