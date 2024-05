Secret Story 2024 - Cassandra, reine des idées de jeu !

S'il faut jouer, vous pouvez être sûr que Cassandra est dans les parages. Et elle trouve toujours des idées pour faire l'animation. Cette fois-ci, elle a décidé d'être les bras et les mains de Francesca avec comme objectif : manger un yahourt ! Avec les Habitants hilares en tant que public, Cassandra tente d'ouvrir et faire manger le yahourt à Francesca, comme si c'était ses bras. Les tentatives s'enchaînent, mais ne sont pas toutes concluantes.

