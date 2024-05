Secret Story 2024 - Céline Dion dans la Maison des Secrets !

Quand Céline Dion débarque dans une playlist en soirée, on ne peut s'empêcher de chanter et de danser. La règle n'échappe pas dans la Maison des Secrets puisqu'aux premières notes de la chanson "J'irai où tu iras", la folie s'empare d'eux et l'ambiance est de taille ! "J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit !" ils la connaissent par cœur (mention particulière pour la chorégraphie de Léo et Perrine).

