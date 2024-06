Secret story 2024 - Ces deux-là se sont bien trouvés...

Quand Billie Eilish résonne dans la Maison des Secrets, Lou et Léo improvisent ensemble un slow dans le salon ! Liés par leur secret depuis le début de l'aventure, les faux jumeaux sont fiers de pouvoir célébrer leur statut de finalistes tous les deux, plus soudés que jamais.

