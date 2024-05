Secret Story 2024 - Charlène et Francesca déstabilisées pendant la confrontation

Lou pense avoir découvert le secret de Charlène et Francesca : "nous sommes en couple". Elle en est sûre, elle a trouvé leur secret, mais il est temps pour le vrai couple de tout tenter pour se défendre et faire changer d'avis la jeune marseillaise. Lou validera-t-elle son buzz ? Extrait de la Secret Story 2024 – La quotidienne du 27 avril

