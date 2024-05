Secret story 2024 - Cette drôle de vie dans la Maison des secrets

Les Habitants passent leur dernière soirée ensemble avant qu'un des 3 nommés quitte définitivement l'aventure. En attendant, l'humeur est à la fête et à la nostalgie et aux premières fois... Perrine profite peut-être de la dernière soirée de Zoé pour lui faire une véritable déclaration. Les deux Habitantes ne sont pas du même clan mais admirent toutes deux le jeu de l'autre. Un joli moment sur "Chanson sur ma drôle de vie"' de Véronique Samson.

En savoir plus sur Zoé ou Perrine