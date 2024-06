Secret story 2024 - Chantal et MC à l'institut de beauté

Après une dure journée dans l'open space, MC et Chantal s'accordent un peu de bon temps à l'institut de beauté ! Justine s'essaye à l'accent marseillais et Lou tente de gommer le sien le plus possible ! Ca vaut le détour !

En savoir plus sur Lou ou Justine