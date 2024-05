Secret Story 2024 - Charlène buzze le secret de Lou et Léo

Charlène pense avoir découvert le secret de Lou et Léo ! Elle pense qu'ils ne sont pas vraiment frère et sœur comme ils le prétendent. Charlène a enquêté de son côté sans le dire à personne, et elle a plusieurs arguments qui prouveraient son hypothèse. Comment vont réagir Lou et Léo face à ce buzz ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 10 mai

