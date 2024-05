Secret story 2024 - Charlène et Francesca dévoilent leur secret !

C'est l'heure de la révélation pour le couple Francesca et Charlène, qui, suite à leur confrontation avec Lou, qui a buzzé leur secret, doivent le révéler au grand jour. À la surprise générale, la belle blonde réagit très mal et s'en prend directement à la marseillaise. Elle est persuadée qu'elle connaissait Francesca, ella a donc enquêté sur elle pour analyser son comportement. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 29 avril

