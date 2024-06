Secret story 2024 - Charlène et les garçons

Pendant la soirée Black & White, les Habitants se lâchent. Même si Charlène est loin des siens pendant quelques jours, elle tient malgré tout à profiter de la soirée, et les Habitants de la Maison rose sont là pour rigoler et s'ambiancer avec elle. Les garçons décident alors chacun de danser avec elle, et même de manière sensuelle. Des moments positifs qui prouvent que malgré les clans, l'ambiance entre eux est au beau fixe !

En savoir plus sur Alexis, Charlène , Léo ou Maxence