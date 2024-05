Secret story 2024 - Charlène et Lou, une réconciliation ?

Depuis la révélation de son secret commun avec Francesca, Charlène n'adresse plus la parole à Lou. Une ambiance tendue qui se fait ressentir partout dans la maison. Afin de calmer les tensions, Charlène décide de prendre les devants et de discuter avec la Marseillaise. Une conversation sincère ou intéressée ? Seul l'avenir nous le dira. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 07 mai

