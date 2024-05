Secret Story 2024 - Charlène et Maxence, une alliance possible ?

Les Habitants de la Maison des Secrets s'apprêtent à entamer une nouvelle semaine de jeu. Revenue du SAS vendredi, Charlène compte bien prendre sa revanche sur Alexis et Cameron pour leur trahison face au clan des filles. Son premier objectif ? Faire front commun avec les "4 Elastiques" pour les empêcher de gagner le titre de "Maître du jeu" ! Une alliance possible entre Maxence et Charlène ?

