Secret story 2024 - Charlène, Justine et Francesca découvrent une nouvelle trahison

Lou a décidé de révélé à Charlène la trahison de Cassandra et Zoé. C'est toute chamboulée que la jeune femme va partager sa découverte auprès de Francesca et Justine. Même si elles sont sous le choc, elles doivent agir avec précaution et ne pas révéler leur découverte. Zoé et Cassandra sont-elles les prochaines cibles de Justine, Francesca et Charlène ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 20 mai

