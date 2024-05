Secret Story 2024 - Charlène ne veut pas voir Lou partir...

Il semblerait que la guerre se termine petit à petit entre Lou et Charlène... Les deux Habitantes ne sont pas les meilleures amies de la Maison depuis le début de l'aventure. Mais aujourd'hui, la tension s'apaise et la séparation des clans semble les rapprocher. Charlène dit même à Lou qu'elle n'aimerait pas la voir partir.

