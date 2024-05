Secret story 2024 - Charlène veut rallier Maxence à son clan

Charlène et Maxence sont bien dans deux clans différents depuis le début de l'aventure, mais ils ont tous les deux vécu une trahison par les mêmes personnes. Elle décide donc de prendre les devants pour potentiellement faire une alliance entre les clans soudés et sortir les Habitants qui ont trahi à de multiple reprise. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 20 mai

