Secret story 2024 - Comment se réveiller de bonne humeur ? Par Lou et Léo

Lou is back ! Et sa bonne humeur avait manqué à Léo, son faux-jumeau. Après un gros câlin de réveil, ils décident de mettre de l'ambiance dans la chambre et offrent un réveil musical aux Habitants ! On a même Kelyan qui nous fait une danse endiablée ! Cela promet une belle journée dans la Maison des Secrets.

