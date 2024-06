Secret story 2024 - Confrontation Maxence, Perrine face à Léo

Suite aux nombreux indices reçus sur leur secret respectif, Léo a buzzé Perrine et Maxence sur l'intitulé suivant : "Nous sommes les voleurs des pièces de la maison des secrets". Il est l'heure pour le binôme de faire face au joueur et de réunir leurs forces pour se défendre. Vont-ils le convaincre de ne pas confirmer ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 12 juin

