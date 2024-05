Secret Story 2024 - Cours de Kuduro by Lou et Cassandra

Ce matin va être une pure soirée ! Quoi de mieux que se réveiller avec un kuduro de bon matin ? C'est en tout cas formule que valide Lou et Cassandra qui connaissent la chorégraphie parfaite ! Un pas à droite, un pas en avant, on tourne sur soi-même... Les deux Habitantes sont à fond ! Ce qui n'est pas le cas de Perrine pour qui ça va beaucoup trop vite dès le matin.

