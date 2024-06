Secret story 2024 - Cours d'élégance avec Justine et Zoé

Justine et Zoé ont adoré cette soirée bal ! Les deux Habitantes ont fait quelques pas de danse, tout en élégance. Ensemble, elles commencent à danser en faisant un carré, comme lors des danses de l'époque. Sur une douce mélodie au violon reprennant "Happier Than Ever" de Billie Eilish, l'élégance est de taille !

