Secret Story 2024 - Dans la Maison des Secrets, ne laissez pas "bébé" dans un coin !

Aujourd'hui, Perrine et Maxence ont décidé de faire un porté dans le jardin. Un porté connu de tous, puisque c'est celui du film "Dirty Dancing". Un défi que les deux Habitants tentent de réussir plusieurs fois d'affilés, mais pas si facile que ça en a l'air. Perrine prend de l'élan, et doit trouver la bonne technique pour se jeter dans les bras de Maxence, trouvé l'équilibre. Tout comme lui qui doit réussir à soulever son corps avec le bon appuie et surtout, au bon moment !

