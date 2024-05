Secret Story 2024 - Dans quel camp est Zoé à l'approche des nominations ?

Charlène, Ulysse et Cameron spéculent sur les nominations. Les regards sont tournés vers Zoé. Qui va-t-elle nommer ? Les bruits de couloirs sont tellement nombreux qu'ils ne savent plus quelles informations sont vraies ou fausses. Ulysse est prêt à tout pour lui soutirer l'information.

