Secret story 2024 - Débat métaphysique, Justine a peur !

Si Justine a déjà tiré les cartes à plusieurs Habitants dans la Maison, cet univers de voyance et d'esprit lui fait particulièrement peur. Lou lance alors un débat sur la vie après la mort… Si Lou y croit, Kelyan et Justine ne veulent même pas y songer ...

