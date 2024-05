Secret story 2024 - Débat philosophique : faut-il des échecs pour être heureux en amour ?

Nos Habitants sont partis dans une conversation profonde. Pour Perrine, il faut connaître l'échec pour vivre une belle réussite, et ainsi connaître des peines de cœur pour trouver le réel amour. Une déduction que Francesca valide, mais aussi Justine qui tient à reconnaître que c'est facile de le dire, plus difficile de se l'appliquer et de le vivre...

