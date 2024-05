Secret Story 2024 - Débat : séries en VF vs VOSTFR devant... Kelyan !

On a tous eu le débat sur les séries et si on préfère les regarder en version française (VF) ou en version originale avec des sous-titres (VOSTFR). Mais ce genre de débat peut être très risqué dans Secret Story ! Et encore plus quand l'un d'eux est le doubleur voix officielle d'un personnage de fiction connu dans le monde entier ! Espérons que cette discussion n'éveillera pas les soupçons...

