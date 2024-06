Secret story 2024 - Déclarer son amour en chanson, ça donne ça

L'heure de la déclaration a sonné et les Habitants s'impressionnent eux-mêmes ! Chaque Habitant a le droit à son petit couplet et ça leur met du baume au cœur. Après des semaines d'aventure et de vie, ensemble, ils ont tissé des vrais liens d'amitié... Une belle soirée émouvante, qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.

