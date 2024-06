Secret story 2024 - D'ennemis à finalistes, le trio savoure leur place !

Les premiers finalistes sont là ! Alexis fut le premier grâce une place en finale offerte par Zoé, après son élimination. Puis ce fut Maxence qui est parvenu à résoudre l'énigme du secret de la Maison. Et enfin Lou, qui n'a pas été nommée cette semaine et évite donc l'épreuve du SAS, elle qui les avait enchaîné en début d'aventure. Alexis fait remarquer ainsi qu'en début d'aventure, il ne faisait pas partie de leur clan et était contre eux. Désormais amis, et finalistes, le trio savoure sa place jusqu'à la fin de l'aventure mardi prochain.

