Secret Story 2024 - Dernier entraînement à trois pour Perrine, Léo et Maxence

Quelques heures avant l'élimination, Perrine motive Léo et Maxence pour faire du sport. Léo n'est pas très motivé car il a peur de partir contre Perrine... Il se projette déjà dehors en dehors de l'aventure. Mais son amie et nommée fait tout pour le soutenir et lui changer les idées.

