Secret story 2024 - Dernière chance pour Lou de convaincre le public

Lou a été clairement la leadeuse de son clan et elle a été la plus grande stratège. Après avoir été sauvée 3 fois, elle espère que le public lui permettra de remporter Secret Story. Christophe lui laisse quelques minutes pour répondre à ses dernières saisons et convaincre le public ! Secret story 2024 - La Finale du 18 juin 2024

En savoir plus sur Lou