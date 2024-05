Secret story 2024 - Derniers moments des 4 élastiques avant les nominations

En rentrant dans l’aventure, Maxence et Lou ont fait de très belles rencontres, allant même jusqu'à créer le clan des "4 élastiques". Et c’est tout naturellement, qu’à quelques minutes de leur potentiel départ qu'ils adressent quelques mots d'amour à leur binôme : Perrine et Léo. Extrait de Secret Story 2024 la Quotidienne du 4 mai 2024

