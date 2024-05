Secret story 2024 - Des explications s'imposent !

À l'annonce du prénom de Maxence, Perrine est très peinée... Elle a peur d'être séparée de son binôme de l'aventure. Lou, elle, ne cache pas sa déception envers Alexis et Zoé. Le clan touché demande des explications à Zoé... Elle décide de se sauver en se cachant derrière le commandement de la Voix : "ne jamais révéler son vote". Pourtant, Zoé et Maxence sont loin de se douter que Kelyan est aussi dans le coup. Il se sauve grâce à sa "cape d'invisibilité" et n'éveille aucun soupçon ! Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 2 mai

