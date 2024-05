Secret story 2024 - Dissonance entre les clans dans la Maison des Secrets

Depuis l'annonce des nommés, Lou, Maxence et Maxime ont compris qu'ils allaient devoir profiter de leurs derniers moments ensemble. Cependant, malgré qu'ils ne soient pas en danger, le clan de Francesca et Charlène ne sont pas du tout de bonne humeur. Il considère que le clan des 4 élastiques sont hypocrites et pas honnête. Ce comportement va-t-il plaire à tous les membres du clan ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 3 mai