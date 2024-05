Secret story 2024 - Double vote pour Perrine !

Le point relais de la Voix ouvre ses portes pour une nouvelle journée et c'est Perrine la prochaine à y entrer ! Par chance, la joueuse gagne un double vote. Un avantage précieux pour son clan, qui semble plus soudé que jamais. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 15 mai

