Secret story 2024 - En larmes, Lou ouvre son cœur à Maxence

Maxence et Lou se retrouvent une nouvelle fois pour discuter de la situation de leur relation. Après avoir pris du recul, Maxence décide de s'excuser pour ses actes, ne pensant pas avoir autant affecté Lou. La marseillaise décide à son tour d'ouvrir son cœur et fond en larmes devant lui. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 3 juin

