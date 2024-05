Secret Story 2024 - En qui Francesca n'a pas confiance ?

Après quelques jours dans la Maison des Secrets, quelques affinités ont pu se faire entre les Habitants. Mais qu'en est-il de la confiance qu'ils peuvent avoir entre eux ? Perrine, Cassandra et Maxence posent la question à Francesca sur les personnes en qui elle a confiance depuis son arrivée. La candidate, plus que joueuse, n'a aucune hésitation à dire qu'elle n'a confiance en personne... enfin, peut-être que si. Elle leur partage que c'est quelque chose de "réel" et qu'elle ne peut pas se prononcer. Vite, question suivante !

