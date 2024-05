Secret Story 2024 - Et le César de la meilleure imitatrice revient à...

Lors de la soirée Alerte Rouge, Francesca et Charlène ont connu leur première embrouille de couple dans la Maison des Secrets. Si la nuit a permis d'apaiser les tensions entre les deux jeunes femmes, Justine est d'humeur taquine. Elle décide de rejouer la scène de dispute au petit déjeuner en les imitant. Un talent que Justine met de plus en plus à profit. Une nouvelle vocation ?

