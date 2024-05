Secret Story 2024 - Et le César du meilleur acteur revient à...

Maxence a reçu une notification de colis et à son retour de la salle, il sort son plus beau rôle d'acteur-studio ! Les Habitants tombent dans le panneau et il avoue enfin qu'il a gagné 5 000 euros. Zoé est même un peu inquiète pour car il pourrait bien lui faire concurrence...

En savoir plus sur Maxence