Secret Story 2024 - "Et tu casses !" Justine s'improvise prof d'aquagym

Alors que certains Habitants prennent un moment détente dans le jacuzzi, tous ensemble demande à Justine de les "divertir". Debout sur la table basse du jardin, elle s'improvise alors prof d'aquagym. Perrine, Lou, Léo, Kelyan et Maxence participent alors à sa séance, hilares, face à une Justine "on fire" ! Rien de mieux pour faire retomber le stresse des nominations et retrouver l'ambiance festive dans la Maison des Secrets.

