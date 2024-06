Secret story 2024 - Francesca buzz le secret de zoé !

Suite aux nombreux indices dévoilés sur son secret, les habitants sont de plus en plus proche du secret de Zoé. En effet, Francesca est convaincue que la belge n'est pas simplement une miss belgique, mais aussi miss univers ! Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 28 mai

En savoir plus sur Zoé ou Francesca