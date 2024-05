Secret story 2024 - Francesca dans la tourmente

Depuis que son secret avec Charlène été dévoilé, Francesca a du mal à retrouver sa place dans la Maison des Secrets. Elle s'est ainsi confiée à Perrine, qui fait partie malgré tout du clan adversaire mais avec qui l'entente s'est faite dès le début du jeu. L'Habitante tient à la rassurer et à lui faire comprendre qu'avec Léo, Lou et Maxence, ils ne veulent les faire se sentir à l'écart et qu'elle l'apprécie pour ce qu'elle est et ne veut pas la voir partir de l'aventure. Des mots forts qui réconfortent Francesca. Extrait de Secret Story 2024 la Quotidienne du 4 mai 2024

En savoir plus sur Francesca ou Perrine