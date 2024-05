Secret story 2024 - Francesca doit convaincre Justine et Charlène de voter contre Cameron et Zoé

Suite à la découverte de la pièce secrète et de la stratégie d'alliance de Lou, Francesca s'empresse d'aller voir Justine pour la convaincre de voter contre Cameron et Zoé. Un choix que les deux femmes acceptent sous le regard satisfait de Lou. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 22 mai

