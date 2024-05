Secret Story 2024 - Francesca en stress avant son dîner avec Lou

La Voix plus joueuse que jamais a profité de l'activation du Téléphone Rouge dans la Maison des Secrets pour créer un dîner romantique entre Lou et Francesca. La jeune italienne stress pour ce dîner et ne sait pas ce qu'elle va pouvoir raconter à Lou...

