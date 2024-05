Secret Story 2024 - Francesca et Charlène testent Zoé !

Plus les jours passent, plus il est difficile de faire confiance aux autres. Charlène et Francesca en savent quelque chose, après la révélation d'une vidéo où elles ont appris que Zoé et Cassandra ont nominé Charlène. Mais ces dernières veulent se servir de cette trahison, dont les deux protagonistes n'ont aucunement connaissance, pour voir si elles sont franches ou pas. Et Zoé en fait les frais auprès de Francesca qui lui pose de nombreuses questions sur son honnêteté et sa franchise, avec au passage, une petite mise en garde...

