Secret story 2024 - Francesca et son amour pour Queen B

Les filles se transforment en Beyoncé dans la Maison. Queen B, comme elle est surnommée, les transcendent sur le titre "Crazy In Love". On comprend alors que ce sont de très grandes fans de la chanteuse américaine. Mais celle qui l'adore plus que tout, c'est Francesca qui n'hésite pas à partager son amour pour l'artiste en criant "I love you Beyoncéééé". On essaiera de passer le message !

