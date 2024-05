Secret Story 2024 - Francesca, "la femme à battre" ?

C'est LE match de la saison de Secret Story ! Francesca se lance dans une partie de badminton contre Maxence et elle est inarretable. Maxence peine à gagner des points et la Joueuse raffle tous les points. C'est LA femme à battre, mais qui pourrait lui voler le podium ?

En savoir plus sur Francesca ou Maxence