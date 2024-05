Secret story 2024 - Francesca, la nouvelle complice de Lou

Choisi par Lou, Francesca découvre la pièce secrète ainsi que l'habitante qui y loge depuis plusieurs jours maintenant. Accueilli par Lou, celle-ci s'empresse de lui débriefer les évènements et de lui faire part de son plan d'alliance. Reconnaissante de ne pas avoir éliminé sa femme, l'Italienne est prête à suivre ses indications, dans le plus grand des secrets. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 22 mai

