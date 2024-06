Secret story 2024 - Francesca parle de Charlène à Justine

Francesca et Charlène sont dans deux maisons séparées et si Francesca se sent plus à l'aise depuis qu'ils ne sont que 5, ce n'est pas pareil pour Charlène. Justine a du mal à savoir si elle arrive à trouver sa place au sein de la Maison... Pour Francesca, les ententes de Charlène avec les Habitants sont juste cordiales. Être en couple dans une aventure comme Secret Story n'est pas facile pour les deux Habitantes et elle décide de se confier à Justine.

En savoir plus sur Charlène , Francesca ou Justine