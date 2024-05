Secret story 2024 - Francesca se confie à Lou sur son retour

Depuis le retour de Lou, et avec le départ de Cameron et Cassandra, les choses ont changé dans la Maison des Secrets. Si Lou reconnaît avoir été un peu trop avec son clan et qu'aujourd'hui ils partagent plus de moments avec les autres Habitants, Francesca a tenu à lui faire part d'un ressenti général. Elle trouve que depuis son retour mercredi dernier, Maxence et Léo sont moins avec eux et que les clans se sont recrées, non pas seulement pour les nominations, mais également au quotidien. Lou entend sa remarque et répond qu'avec le recul qu'elle a eu, tous les Habitants lui ont manqué, et pas seulement ses alliés...

