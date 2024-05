Secret Story 2024 - Francesca se livre à Cassandra

Depuis vendredi, Francesca n’a pas le moral. Même si elle a pris l’initiative de prendre la parole pour expliquer à tous les Habitants son ressenti sur son aventure, Francesca se sent isolée et incomprise. La benjamine de la saison, Cassandra, décide de s’isoler avec elle dans le jardin afin de comprendre la source réelle de son mal-être dans la Maison. « J’ai l’impression que je ne vous plais pas » avoue Francesca. Cassandra tente de la rassurer et de lui redonner confiance en elle…

