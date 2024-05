Secret story 2024 - Francesca se sent mieux dans la Maison Bleue

La bonne humeur règne dans la Maison bleue et Francesca se sent beaucoup plus à l'aise avec Justine, Lou, Zoé et Kelyan. Justine est contente d'avoir son noyau dur avec elle et est même contente que Lou soit présente. Cette division des clans sera peut-être le point de départ d'un nouveau clan dans la Maison bleue ?

