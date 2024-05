Secret story 2024 - Francesca veut que Perrine lui fasse confiance sur les votes !

Après le départ soudain de Cassandra, tous les Habitants se questionnent sur les prochaines nominations à venir. Notamment Francesca et Charlène qui se sentent particulièrement en danger. Si une nouvelle alliance est possible avec Perrine et son clan , Francesca veut sa vengeance et lui fait part de son intention de vote : faire affronter Cameron et Zoé dans le SAS ! Une stratégie validée par le clan des "4 Élastiques" ?

